Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (), lamentó el asesinato en Poza Rica, Veracruz, del reportero de nota roja , e indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 9 de enero en Acapulco, Rodríguez comentó que el periodista abandonó las medidas de protección que tenía por su labor.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, señaló que la Segob y él han tenido comunicación permanente con la gobernadora Rocío Nahle: “Vamos a coadyuvar a la Fiscalía General de Justicia del estado, que es quien lleva el caso, a la Fiscalía de Veracruz para dar con los responsables”.

La secretaria de Gobernación indicó que Carlos Castro tenía en 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas, pero él las abandonó.

Añadió que hay coordinación con la familia y con sus compañeros para la investigación, “de manera que no haya impunidad”.

“Estaremos pendientes para la atención de este caso lamentable”, expresó la titular de la Segob.

