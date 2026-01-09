Más Información
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), lamentó el asesinato en Poza Rica, Veracruz, del reportero de nota roja Carlos Castro, e indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 9 de enero en Acapulco, Rodríguez comentó que el periodista abandonó las medidas de protección que tenía por su labor.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, señaló que la Segob y él han tenido comunicación permanente con la gobernadora Rocío Nahle: “Vamos a coadyuvar a la Fiscalía General de Justicia del estado, que es quien lleva el caso, a la Fiscalía de Veracruz para dar con los responsables”.
La secretaria de Gobernación indicó que Carlos Castro tenía en 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas, pero él las abandonó.
Añadió que hay coordinación con la familia y con sus compañeros para la investigación, “de manera que no haya impunidad”.
“Estaremos pendientes para la atención de este caso lamentable”, expresó la titular de la Segob.
