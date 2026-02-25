El presidente vitalicio y fundador de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), doctor Fernando Guisa Hohenstein, fue galardonado con el Premio Manuel Álvarez Navarro al Mérito que otorga el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (Comego) por su Impacto Social.

En el marco de la Cumbre Americana de Patología Mamaria 2026, Comego señaló que esta distinción fue creada para reconocer a los profesionales de la salud que han logrado transformar la atención médica convencional en “estructuras de acceso y oportunidad para miles de mujeres”.

De acuerdo con el Colegio Mexicano de Especialistas, el trabajo de Guisa Hohenstein ha permitido llevar la medicina más allá del consultorio, con una trayectoria que personifica una atención médica que entiende responsabilidad social y busca “modificar de manera tangible las condiciones de vida de las pacientes”.

En la ceremonia de premiación, el doctor Fernando Guisa destacó que el reconocimiento pertenecer a cada integrante de la familia Fucam. Además, aseguró que la creación y consolidación de esta institución representa “uno de los proyectos de mayor impacto en la historia contemporánea del cáncer de mama en México”.

El doctor Fernando Guisa recibió el Premio al Mérito Comego durante la Cumbre Americana de Patología Mamaria 2026. Foto: Especial

“Portar el emblema de esta institución es un motivo de profundo orgullo; es saber que cada jornada de trabajo contribuye a cambiar la historia de una mujer”, expresó.

En su discurso, hizo un llamado a que nuevas generaciones de médicos nunca pierdan de vista el impacto social de su práctica, con el fin de que pacientes reciban atención oportuna, digna y de calidad.

Guisa Hohenstein también detalló metas estratégicas de la Fundación de Cáncer de Mama para los próximos años, entre los que destacó la Expansión Nacional con red de unidades móviles y centros foráneos para alcanzar comunidades remotas sin acceso a diagnósticos.

Además, fortalecer la detección temprana y educación, con la formación de especialistas y campañas de concientización, con la adición de nuevas tecnologías de precisión y tratamientos innovadores.

