De enero a septiembre de 2025 a nivel nacional se registraron 574 mil 929 defunciones, un promedio de dos mil 114 fallecimientos por día.

En este periodo las defunciones disminuyeron 6.6% con relación al año anterior, 2024, cuando se presentó la cifra de 615 mil 674 fallecidos, lo que representa una disminución de 40 mil 745 para el periodo de los primeros nueve meses del 2025.

Las principales causas de muerte son: enfermedades del corazón, con 135 mil 748 casos; diabetes mellitus, 80 mil 249; tumores malignos, 69 mil 172; enfermedades del hígado, 28 mil 383; accidentes, 28 mil 229; influenza y neumonía, 26 mil 764; enfermedades cerebrovasculares, 24 mil 492; homicidios, 21 mil 304; enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 13 mil 946 e insuficiencia renal, 12 mil 451.

Del total de defunciones registradas 44.0% correspondió a mujeres y 55.9 % a hombres. En 0.1% de los casos no se especificó el sexo de la persona. Esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).

Las tasas específicas de defunción por cada 100 mil habitantes fueron más altas en los grupos de mayor edad a partir del grupo de 45 a 54 años.

Las defunciones registradas según entidad federativa con mayor número son: Estado de México con 30 mil 682 mujeres y 37 mil 243 hombres; Ciudad de México con 28 mil 210 mujeres y 30 mil 530 hombres; Jalisco con 17 mil 406 mujeres y con 22 mil 718 hombres y Veracruz con 17 mil 386 mujeres y con 20 mil 380 hombres.

