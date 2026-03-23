El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Calzada, quien este lunes fue exhibido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la conferencia mañanera, de ‘agandallarse’ concesiones de agua en Querétaro, denunció guerra sucia desde Palacio Nacional.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, el congresista dijo que “es posible” que se trate de un ataque luego de ser mencionado como posible candidato a la gubernatura de Querétaro para el proceso de 2027.

“Yo quisiera pensar que no tiene nada que ver este tema con el haber sido mencionado como un aspirante para algún cargo de elección popular en el 2027. No tengo elementos para asegurar que tiene que ver con una situación de tipo político-electoral, pero podría ser”, declaró.

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El legislador explicó que es productor de vino, dueño de una empresa inmobiliaria, y dueño de un restaurante.

Reconoció que cuenta con una concesión de agua, que aseguró, está en regla, por lo que solicitó una reunión con las autoridades jurídicas del a Conagua.

“Yo soy usuario de una concesión de la de la Conagua, es una concesión que tiene décadas en la cual se me acredita como usuario de servicios agrícolas, pecuarios, industriales y de servicios. Pedí al representante de la Conagua que se me dé la oportunidad de tener una reunión con el área jurídica de la Conagua, para hacer valer con mis documentos y con mi área jurídica que estoy dentro de la legalidad”, expresó.

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Lamentó que a los concesionarios “se nos dé un trato como si fuéramos delincuentes”, por lo que exigió que se le permita justificar la situación legal de sus concesiones a la brevedad.

Este lunes, autoridades de la Conagua afirmaron que Mario Calzada acumula 628 metros cúbicos de agua en cinco títulos utilizados para pozos agrícolas y pecuarios en Querétaro.

Denunciaron que dichas concesiones se usan también para comercializar agua en pipas, así como para un club de polo y un desarrollo inmobiliario.

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