Durante la discusión, en San Lázaro, del dictamen de la Sección Instructora, por el cual se desechó la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, las bancadas del PAN, MC y PT votaron en contra.

No obstante, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, y la diputada petista Margarita García acusaron al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, de actuar bajo la consigna de encubrir al exgobernador de Morelos.

Los reclamos hacia el presidente de la Cámara Baja empezaron después de que decidió conceder la palabra en tribuna al diputado acusado de abuso sexual en grado de tentativa, son que estuviera acordado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Lee también Exigen PAN en Senado no dar carpetazo en caso de Cuauhtémoc Blanco; señalan a Morena de ser cómplices

Su compañera de coalición, la diputada Margarita García, lo acusó de violar el Reglamento en reiteradas ocasiones.

"Qué lamentable que un posible violentador, le hayas dado la palabra, no es la primera vez que rompes un acuerdo, pero que te pasas por el arco del triunfo el reglamento del Congreso, aquí no estás en tu casa, diputado presidente, te tienes que apegar con legalidad, tienes que velar por los intereses de todos y de todas porque eres presidente de todas y de todas, bueno, yo no te nombre, pero así tiene que ser", reclamó desde su curul.

Y quien no se quedó con las ganas de reclamarle cara a cara, fue la coordinadora de MC, quien subió a la Mesa Directiva para decirle que era cómplice de Cuauhtémoc Blanco.

Lee también Sabina Berman critica arropamiento de Morena a Cuauhtémoc Blanco; “desaforarlo era más importante que llenar dos Zócalos”

"Tú le diste al violentador su última palabra, eres un cómplice, presidente. Aquí me quedo. No vamos a votar", refirió.

Finalmente, ningún reclamo surtió efecto y la mayoría de Morena, el Partido Verde y el PRI aprobaron desechar la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/bmc