El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña salió en defensa del diputado Cuauhtémoc Blanco, al afirmar que las acusaciones contra el exfutbolista fueron armadas de mala fe por el exfiscal de Morelos, Ulises Carmona, lo que no puede dejarse de lado.

“Yo francamente creo que no se debe olvidar que el fiscal, exfiscal ahora, que dejó ese regalito, es un protector de feminicidas y le fue quitado el fuero por esa situación, y fue puesto por Graco Ramírez y está actuando de manera de mala fe, para no hacer una argumentación que pueda generar polémica. Yo creo que esos elementos también deben tener un peso en la valoración que hagan”, expresó.

-¿Pero no sería mejor que se le quite el fuero y enfrentar los señalamientos?, se le preguntó.

-Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador y preso político actualmente, que fue arrestado con violencia por el gobierno de Ecuador de la Embajada de México que le había dado asilo, cuando ganó Lenin Moreno, él era vicepresidente y tenía fuero y fue con sus diputados y les dijo ‘no tengo nada que temer, aquí estoy, quítenme el fuero, que yo soy inocente de todas las aseveraciones’. Lleva creo que 10 años en prisión.

“Yo creo que el exfiscal es un canalla que está en señalamientos de vínculos con el narco, que fue desaforado por nosotros”, enfatizó.

Por otra parte, Fernández Noroña se manifestó en contra de la propuesta del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, para eliminar el fuero a los legisladores.

Dijo que si no fuera por la figura del fuero, la reforma judicial, aprobada en septiembre del año pasado, se hubiera puesto en riesgo.

“Teníamos un voto de diferencia para la reforma al Poder Judicial, un voto de diferencia, y detienen a un senador, una senadora, diciendo que cometió no sé qué ilícito, porque no tiene fuero y no llega a la votación y no sacamos la reforma constitucional, porque lo detuvieron prefabricándole un delito, como si fuera muy difícil para el poder económico hacer eso, o para gobernadores de oposición, que así se las gastan, o cualquiera, inclusive de nuestro movimiento pudiera hacer”, advirtió.

