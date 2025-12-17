Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

La diputada federal de Morena, María Teresa Ealy Díaz, encabezó la posada navideña “Esperanza que abraza” en la colonia América, de la , donde más de 300 vecinas y vecinos se reunieron para celebrar la Navidad y encontrarse con la legisladora.

Ealy Díaz convivió directamente con las familias, partió piñatas, entregó dulces, cobijas y juguetes, y compartió el espacio con niñas, niños, personas adultas mayores y familias completas, lo que, aseguró, fortalece el tejido social desde la presencia y el compromiso.

“Gracias por abrirme las puertas de su colonia y por darme lo más valioso que existe en la vida pública: su tiempo y su confianza. La política no se hace desde lejos ni desde un escritorio; se hace aquí, caminando las calles, escuchando y cumpliendo”, expreso la diputada.

Lee también

María Teresa Ealy subrayó que su trabajo en Miguel Hidalgo no es coyuntural ni temporal, sino sostenido y con rumbo. Recordó que ha realizado más de 350 gestiones en la alcaldía, además de impulsar jornadas de salud gratuitas, especialmente para la detección oportuna del cáncer de mama, beneficiando a cientos de mujeres.

“No son estadísticas, son historias. Y esas historias importan. Esto no es solo una posada. Es una forma de entender Miguel Hidalgo: una alcaldía donde nadie debe sentirse invisible ni abandonado”, afirmó.

Al cierre de la posada, la diputada federal expresó que “La no son las luces ni los regalos; es saber que no estás solo”.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]