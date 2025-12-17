La diputada federal de Morena, María Teresa Ealy Díaz, encabezó la posada navideña “Esperanza que abraza” en la colonia América, de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde más de 300 vecinas y vecinos se reunieron para celebrar la Navidad y encontrarse con la legisladora.

Ealy Díaz convivió directamente con las familias, partió piñatas, entregó dulces, cobijas y juguetes, y compartió el espacio con niñas, niños, personas adultas mayores y familias completas, lo que, aseguró, fortalece el tejido social desde la presencia y el compromiso.

“Gracias por abrirme las puertas de su colonia y por darme lo más valioso que existe en la vida pública: su tiempo y su confianza. La política no se hace desde lejos ni desde un escritorio; se hace aquí, caminando las calles, escuchando y cumpliendo”, expreso la diputada.

María Teresa Ealy subrayó que su trabajo en Miguel Hidalgo no es coyuntural ni temporal, sino sostenido y con rumbo. Recordó que ha realizado más de 350 gestiones en la alcaldía, además de impulsar jornadas de salud gratuitas, especialmente para la detección oportuna del cáncer de mama, beneficiando a cientos de mujeres.

“No son estadísticas, son historias. Y esas historias importan. Esto no es solo una posada. Es una forma de entender Miguel Hidalgo: una alcaldía donde nadie debe sentirse invisible ni abandonado”, afirmó.

Al cierre de la posada, la diputada federal expresó que “La Navidad no son las luces ni los regalos; es saber que no estás solo”.

