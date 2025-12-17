Más Información
La diputada federal de Morena, María Teresa Ealy Díaz, encabezó la posada navideña “Esperanza que abraza” en la colonia América, de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde más de 300 vecinas y vecinos se reunieron para celebrar la Navidad y encontrarse con la legisladora.
Ealy Díaz convivió directamente con las familias, partió piñatas, entregó dulces, cobijas y juguetes, y compartió el espacio con niñas, niños, personas adultas mayores y familias completas, lo que, aseguró, fortalece el tejido social desde la presencia y el compromiso.
“Gracias por abrirme las puertas de su colonia y por darme lo más valioso que existe en la vida pública: su tiempo y su confianza. La política no se hace desde lejos ni desde un escritorio; se hace aquí, caminando las calles, escuchando y cumpliendo”, expreso la diputada.
María Teresa Ealy subrayó que su trabajo en Miguel Hidalgo no es coyuntural ni temporal, sino sostenido y con rumbo. Recordó que ha realizado más de 350 gestiones en la alcaldía, además de impulsar jornadas de salud gratuitas, especialmente para la detección oportuna del cáncer de mama, beneficiando a cientos de mujeres.
“No son estadísticas, son historias. Y esas historias importan. Esto no es solo una posada. Es una forma de entender Miguel Hidalgo: una alcaldía donde nadie debe sentirse invisible ni abandonado”, afirmó.
Al cierre de la posada, la diputada federal expresó que “La Navidad no son las luces ni los regalos; es saber que no estás solo”.
