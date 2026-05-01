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La diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo propuso reformar la , para fincar responsabilidad administrativa, civil o penal a las o servidores públicos que omitan protección en caso de violencia contra la mujer.

La legisladora de Morena comentó que en México existe una “grave crisis de violencia feminicida, y falta de responsabilidad efectiva de las autoridades frente a omisiones que ponen en riesgo la vida de la mujer”.

Dijo que a pesar de los marcos legales existentes, la impunidad y la baja judicialización de casos reflejan un problema estructural que exige reformas urgentes que constituye una forma de violencia de “impunidad institucional” y una violación a los derechos humanos.

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Por lo que planteó establecer que incurren en responsabilidad administrativa, civil o penal a las autoridades o funcionarios públicos que omitan medidas precautorias, deficiencias en la ejecución, negligencia en la denuncia o la falta de debida diligencia, teniendo conocimiento directo o indirecto de una situación de violencia, riesgo inminente, amenazas de muerte o indicios de daño psicológico severo que pongan en peligro la vida o integridad de una mujer.

“Para los efectos de este artículo, se considerará como agravante cuando la omisión estatal derive en el feminicidio o suicidio de la mujer, en cuyo caso la autoridad competente deberá iniciar de oficio los procedimientos de sanción correspondientes contra los servidores públicos involucrados”, detalla la iniciativa.

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dft

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