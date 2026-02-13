Fuerzas federales llevaron a cabo una incursión contra el huachicoleo en el municipio de Minatitlán, en el sur de Veracruz, donde la primera refinería de México comenzó a operar en 1906.

Cuatro cateos en megalmacenes, presuntamente ilegales, mostraron la magnitud de la organización para el robo de hidrocarburos: 149 vehículos, 25 contenedores y 17 tanques de almacenamiento fueron ubicados y asegurados.

Los operativos en esta región petrolera fueron encabezados por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la conducción del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz.

En los cuatros almacenes cateados se aseguraron parte de suministros para el almacenamiento y traslados de miles de litros de hidrocarburo. Foto: Especial

Las incursiones contaron con el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y con la colaboración de la policía estatal.

En los cuatros almacenes cateados se aseguraron parte de suministros para el almacenamiento y traslados de miles de litros de hidrocarburo.

En el primer domicilio se encontraron 52 mil 200 litros de hidrocarburo almacenados, una cantidad que representaría lo de una pipa; sin embargo, fue mayor el número de unidades: nada más y nada menos que 25 tractocamiones, un camión, cuatro camionetas, 29 semirremolques tipo tanque simple, siete semirremolques tipo tanque full, seis plataformas con contenedor, 10 contenedores tipo Fractank-IBC y 11 tanques fijos de almacenamiento.

En un segundo domicilio se logró el aseguramiento de dos tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones. Y en el tercer predio, ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento. En una cuarta intervención se localizaron 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores tipo IBC de material sintético, dos tanques cisterna móviles de material sintético, un semirremolque tipo tanque y un camión con tanque integrado.

Ante los hallazgos, la Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo; los inmuebles e indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Los operativos federales y militares causaron sorpresa en ese corredor petrolero y petroquímico del sur de Veracruz: en Minatitlán está la refinería Lázaro Cárdenas, la primera en instalarse en el país a la orilla del río Coatzacoalcos. La planta procesó cerca de 75 mil 300 barriles diarios de petrolíferos, incluyendo gasolina, diesel de ultrabajo azufre y combustóleo.

Además, en esa región operan el Complejo Petroquímico Cangrejera, el Complejo Petroquímico Morelos, el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el Complejo Petroquímico Pajaritos que lleva Pemex y la planta privada Complejo Petroquímico Etileno Siglo XXI.

Veracruz, Tabasco, Sonora y Michoacán fueron los estados con el mayor incremento de tomas clandestinas para llevar a cabo el robo de hidrocarburos durante el primer semestre del año pasado.

El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal reveló que en Veracruz el incremento fue de 76%: en el primer semestre de 2024 se contaron 50 tomas y en 2025 se registraron 88, con lo que se ubicó a la entidad en la posición 12 de 32 a nivel nacional. Cada dos días es detectada una toma clandestina. En el ranking de municipios con mayor actividad de robo de combustibles están Tierra Blanca, en primer lugar, con 23; le siguió Juan Rodríguez Clara, con 14 tomas clandestinas.