, procurador Federal del Consumidor (), informó que, dependiendo el establecimiento, en este regreso a clases se ha encontrado que el tiene un costo que va desde 206 hasta 774 pesos.

En este sentido, en conferencia de prensa matutina, el procurador llamó a las madres y padres de familia a que revise la plataforma "Quién es Quién en los Precios" para comparar precios y ahorrar.

"En el uniforme completo nos podemos gastar desde 206 hasta 774 pesos dependiendo en donde compremos estos productos. También está disponible para todas y para todos nuestra herramienta. `Quién es Quién´ para que vean los precios en los establecimientos, en este caso de uniformes escolares".

En , Iván Escalante Ruiz informó que fue todo un éxito la que se llevó a cabo este sábado, a la cual acudieron más de 8 mil personas.

Indicó que las ferias continuarán en varias partes del país y cuyas fechas y sedes se informará en la página web de Profeco.

"Consulten las sedes en la página de la Profeco para que puedan acudir a comprar sus uniformes y útiles, zapatos y varios productos para el regreso a clases".

