El presidente Andrés Manuel calificó como algo “descabellado” y que viola todo marco legal el que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucia Piña, admitiera una impugnación del PAN contra sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, porque carece de facultades para hacerlo.

“Eso está todavía más descabellado, porque según me informan, el PAN presenta ante la Corte un recurso oponiéndose a lo que ya decidió el Consejo General del INE y a lo que podría resolver el Tribunal Electoral”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 27 de agosto en Palacio Nacional.

La SCJN admitió a trámite un recurso del líder nacional del PAN, Marko Cortés, para que se pronuncie sobre los criterios para la asignación de diputaciones y de senadurías por la vía plurinominal, asunto que fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El presidente López Obrador dijo que la SCJN no tiene facultades, pero torciendo la ley, “mejor dicho violando todo el marco legal”, aceptó un recurso del PAN que no le corresponde atender.

“A lo mejor es porque le da entrada a todo, no tiene facultades, pero para no rechazar lo más prudente, honesto, apegado a la ley sería: no tenemos facultades.

“¿Y para qué está el Tribunal (Electoral)? Si el Tribunal es la última instancia en materia electoral, pero es parte del nerviosismo, el coraje y el ridículo”, expresó el Presidente.

Rechazó que este tema sea un desafío a su gobierno, por lo que le recomendó a la Corte que se serenen porque afectan a la institución que representan con su proceder y sus arrebatos.

“La política significa autolimitarse, es prudencia, se hace con la cabeza, también con el corazón, pero con la cabeza y aunque se tenga el corazón caliente la cabeza fría”, dijo.

