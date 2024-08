El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una “pausa” en la relación con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tras las críticas del diplomático estadounidense a la reforma judicial.

"Tienen que aprender a respetar la soberanía de México", dijo López Obrador al pausar también la relación con la embajada de Canadá.

"Cómo le vamos a permitir, esto no es un asunto de pleito, de enemistades, cómo le vamos a permitir que opine que está bien o está mal lo que estamos haciendo y ahora sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, es como leerle la cartilla", dijo López Obrador sobre Salazar, quien expresó “preocupaciones” por la elección directa de jueces.

"¿Cómo es la relación con él?", se le preguntó.

"Es buena, pero está en pausa desde que declaró eso”, declaró.

"Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá y el Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncia en México a través de la Embajada lo hacen los canadienses que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá, parece estado asociado, juntos", agregó López Obrador.

