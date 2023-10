La politóloga Denise Dresser condenó la quema de figuras de cartón del presidente Andrés Manuel López Obrador, como de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Este lunes, tanto en la Ciudad de México como en diversos estados del país se llevaron a cabo movilizaciones por la posible desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), motivo por el cual trabajadores sindicalizados de este órgano quemaron una piñata de la figura caricaturizada del presidente López Obrador.

En videos publicados en redes sociales se observa a un grupo de personas bloquear una de las calles de la alcaldía Benito Juárez y cuelgan de un tubo la piñata de un "Amlito", al que le prenden fuego y gritan "¡Fuera AMLO!" y "¡AMLO, entiende, el Poder Judicial se defiende!".

Por lo anterior, la también politóloga Dresser recordó en X, antes Twitter, que hace unos meses, en el Zócalo de la CDMX, simpatizantes de la Cuarta Transformación quemaron la figura de la ministra presidenta Norma Piña, bajo el argumento de que era una costumbre popular.

Dresser calificó lo anterior como un argumento “peligroso/equivocado”, condenó ambas acciones y señaló que la polarización extrema mata la democracia.

Cuando quemaron la figura de Norma Piña en el Zócalo, propagandistas de la 4T argumentaron que era una “costumbre popular”, proveniente de la quema de Judas. Fue un argumento peligroso/equivocado.



"No le hace": AMLO ante quema de piñatas de "Amlito"

Esta mañana, López Obrador aseguró que “no le hace” que trabajadores sindicalizados del Poder Judicial quemen piñatas de “Amlito”, contra el recorte de 15 mil millones de pesos, pues esos recursos significarán 2 millones de becas para estudiantes pobres de educación básica.

“No le hace y no importa que quemen una piñata de Amlito, no importa porque es como cuando insultan, ¿saben los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas, saben a cuantos niños pobres les llegarán? a más de 2 millones de niños pobres de primaria”, mencionó.

En conferencia de prensa, el Presidente señaló que no importa que insulten y que hagan lo que consideren, porque son libres, pero llamó a que no se dejen manipular pues no se les va a afectar en nada absolutamente.

“Aprovecho para decirle a los trabajados del Poder Judicial que no es con ellos, ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados”, aclaró.

Con información de Alberto Morales y Pedro Villa





