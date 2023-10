“No le hace” que quemen piñatas de “amlito”: AMLO llama a trabajadores del Poder Judicial a no dejarse manipular El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no importa que insulten y que hagan lo que consideren, porque son libres; aseguró que no se les va a afectar en nada absolutamente

Trabajadores sindicalizados queman "Amlito" en protesta por posible desaparición de fideicomisos de Poder Judicial. Foto: especial