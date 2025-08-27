Más Información
La Comisión Permanente concedió licencia a Mauricio Vila Dosal, senador del PAN, a partir de este 29 agosto y hasta el 15 de diciembre próximo.
El exgobernador de Yucatán presentó formalmente su solicitud de licencia ante el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña.
Como lo adelantó EL UNIVERSAL la semana pasada, el legislador panista se ausentará de sus funciones con la finalidad de estudiar un posgrado en la Universidad de Harvard, Estados Unidos.
Se prevé que una vez que venza esta licencia, Mauricio Vila solicitará que se renueve, a fin de culminar los estudios que cursará durante un año.
