Después de renunciar a 30 años de militancia priista, el diputado federal por Tabasco, Erubiel Alonso Que, se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano, en donde fue arropado por Dante Delgado Rannauro y el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez.

“¡Hoy le damos la bienvenida a Erubiel Alonso! Diputado federal y hasta ahora dirigente nacional del Movimiento Territorial. Con el liderazgo de Erubiel, nuestro Movimiento se consolida como la Nueva Alternativa en Tabasco y en todo México”, garantizó el excandidato presidencial Máynez en sus redes sociales.

Alonso Que dio a conocer ayer que determinó buscar, desde una trinchera diferente a la tricolor, la posibilidad de construir su proyecto para una candidatura por la alcaldía de Centro.

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“Quiero ser muy claro, esta decisión no busca señalar ni dividir. Sin embargo, los ciclos concluyen y hoy mi convicción me llama a enfocar toda mi experiencia, energía, capacidad hacia una trinchera distinta, la de la participación abierta”, reveló el hasta ayer priista con lágrimas en los ojos.

El diputado federal Erubiel Alonso Que, quien llegó a su curul en San Lázaro vía plurinominal, afirmó que tras su decisión se mantiene un trato de respeto con el presidente nacional del PRI, el senador Alito Moreno, con quien reconoció haber sostenido mucha cercanía.

Al saltar de la bancada tricolor a la bancada naranja, refirió que no teme ser llamado traidor por el PRI, pues garantizó que su lealtad y compromiso se encuentran “principalmente con los ciudadanos”.

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Con información de Leobardo Pérez Marín.*

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