El Gobierno de México dio el banderazo del inicio de la obra delen su primer tramo de 30.3 kilómetros y con velocidades máximas de entre 160 y 200 km/h, el cual estará listo en 2027.

Durante la conferencia matutina, vía remota, el gobernador de Querétaro, y la gobernadora de Aguascalientes, Libia Denisse García, destacaron que, el tren va a permitir generar movilidad entre nuestros municipios.

"Vamos a conectar a las personas que viven en nuestro estado por supuesto con otros estados vecinos me siento muy emocionada de que este proyecto sea una realidad Guanajuato tiene una gran tradición ferroviaria que se remonta por allá de 1877 sabemos lo que los trenes cenan en nuestras comunidades y en nuestros municipios", dijo la mandataria estatal.

En tanto, Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, explicó que, el tren tendrá dos vías, una para pasajeros y otra de carga con velocidades máximas de entre 160 y 200 km/h.

"Este recorrido estamos marcando ahorita con el inicio de 30 km que conecta a Querétaro es el inicio de un recorrido hasta Irapuato quiere decir que también tendremos más adelante en el siguiente tramo que está en proceso de licitación una estación en Celaya, una estación en Cortáza, una estación en Salamanca y la estación de Irapuato que también es el inicio del recorrido hacia el occidente del país hacia Guadalajara", destacó en compañía de Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

