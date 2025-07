El expresidente Felipe Calderón Hinojosa realizó una publicación en redes sociales ironizando los señalamientos de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, sobre la muerte de la maestra Irma Hernández Cruz, víctima de extorsión por manejar un taxi en la entidad.

Mediante una imagen posteada en su cuenta de X, el expresidente se lanzó contra la gobernadora.

"Cristo murió de para cardiovascular y respiratorio. Nada tuvieron que ver los fariseos y los romanos. -Rocío Nhale.", se lee en la imagen.

El expresidente Felipe Calderón ironiza sobre lo dicho por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @FelipeCalderon.

Murió de un infarto, les guste o no les guste: Rocío Nahle sobre muerte de maestra Irma Hernández

En días pasados, Rocío Nahle confirmó en su conferencia de prensa semanal que la causa de muerte de Irma Hernández, fue por infarto tras ser violentada por un grupo criminal.

"Después de ser violentada desgraciadamente padeció un infarto, esa fue la realidad, les guste o no les guste", dijo frente a medios de comunicación.

José Eduardo Márquez, el médico legista a cargo de la necropsia, aseguró que el cuerpo de la taxista presentaba múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo, así como alteraciones solo en el área del corazón.

“La necropsia fue análisis interno y externo; con los datos que obtuvimos en el análisis externo pudimos revisar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y en el análisis interno, pudimos observar, con la apertura de las cavidades, (que) las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón, no se centraban en cráneo no estaban en tórax, no había en abdomen, la persona fue violentada, es un hecho que no tiene palabras”, describió el médico en la misma conferencia de prensa encabezada por la gobernadora de Veracruz.

Secuestran y asesinan a Irma Hernández

Irma Hernández Cruz era maestra jubilada y taxista que fue secuestrada por un grupo armado identificado como La Mafia Veracruzana el pasado 18 de julio.

En redes sociales se difundió un video en el que se le ve sometida y rodeada de hombres armados, mientras pedía a sus compañeros taxistas pagar la cuota a la delincuencia.

"Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con La Mafia Veracruzana no se juega", al tiempo que lanza un exhorto sobre el pago del derecho de piso "pague su cuota como debe ser con ellos y dejen de andar de... con los charros que solo los extorsionan... o van a terminar como yo", finaliza.

Posteriormente, se dio a conocer el hallazgo de su cuerpo en el estado, donde fue "levantada" por extorsionadores tras manejar un taxi.

