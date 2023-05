Andrés Norberto García Repper, especialista en derecho electoral y constitucional, señaló que se deben buscar mecanismos para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero mediante procedimientos democráticos.

Durante su participación en el “Conversatorio: Soberanía Popular, Fortalecimiento de la Democracia Directa y Vinculación Ciudadana”, organizado por Morena en la Cámara de Diputados, refirió que la Suprema Corte sí debe tocarse.

“Creo que sí hay vías para definir y discutir posibles rutas (para elegir a los ministros). Este mantra de que la Corte no se toca, es pura retórica, por supuesto que se toca, y se toca con procedimientos democráticos, lo que no se debe hacer es tocarla de manera antidemocrática. Todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución, todos son sujetos de discusión y de reforma”, especificó.

Lee también Gobierno federal ubica a la ministra Piña en lista de jueces que favorecen a delincuentes

Expuso que además de elegir a los ministros que integran a la SCJN, también deberían elegirse a quienes integran a la Judicatura, porque es el órgano encargado de vigilar la actuación del Poder Judicial.

“Saben que quien preside el Poder Judicial, preside el Poder de la Judicatura, o sea, yo presido el órgano que me debe vigilar a mí; y los miembros de la Judicatura, que es un órgano colegiado, transversal, encargado de vigilar al Poder Judicial, deberían también ser electos”, comentó.

Señaló que el procedimiento para la designación de los ministros de la SCJN siempre ha sido “politizado”, por lo que es falso que se quiera politizar al debatir sobre la posibilidad de cambiar el método de designación.

Lee también Manifestantes contra la Corte ocupan memorial de Guardería ABC para instalar campamento

Afirmó que, incluso, la Suprema Corte está haciendo política con los pronunciamientos que dicen: “No nos van a doblar”.

“¿Qué se necesita para ser candidato a ministro? No hay convocatoria pública. Se necesita que el Presidente de la República lo proponga al Senado de la República, y necesita andar caminado por los pasillos del Senado, solicitando audiencia con los señores senadores, y entonces se establecen, no sé si escritos o tácitos acuerdos”, señaló.

Explicó que no se les realizan exámenes de conocimientos a quienes aspiran a ser ministros de la SCJN, ni tampoco psicométricos o toxicológicos, que podrían ayudar a predecir su comportamiento en el cargo.

Lee también Presenta Morena reforma para elegir ministros de la Corte por voto popular; habría debates entre candidatos

“Para ser ministros de la Corte no se les hace examen de conocimientos, no se les hace examen psicométrico, yo no sé si un examen psicométrico te pudiera dar datos de si una persona que sufra un ataque de ira, haga comentarios indebidos. Yo no sé si un examen toxicológico te pueda hablar de la sensatez de ministros, de magistrados y de jueces”, aseveró.











Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

















maot