El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la controversia del gobierno de Chihuahua ante la SCJN en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos sirve para recordar de dónde viene el PAN y si alguien quiere votar por ese instituto político está en su derecho.

“No hay que enojarse, no, no, no, esta polémica y debate es muy bueno para ir purificando la vida pública, y recordar de dónde venimos, para saber a dónde vamos, si no se presenta esto de los libros, no vamos a recordar de dónde viene el PAN”.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal recordó que había trabajadores de Pemex que votaban por el PAN cuando éste se opuso a la expropiación petrolera, los maestros votando por el AN y no sabían que el Acción Nacional –dijo- se opone a la educación pública y a los libros de texto.

“Entonces ahora pues todo esto está quedando más claro y ayuda mucho, y si con toda esa información decide alguien seguir votando por el pan pues es su derecho, es su libertad”.

Aseguró que los amparos son porque sus adversarios están desesperados y no les funciona nada.

“Están desesperados, vienen las elecciones, no les funciona nada y vaya que han recurrido a todo. Esto de los libros de texto es lo nuevo”.

A pregunta de un representante de los médicos de comunicación rechazó que le vaya a enviar una carta a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, por la controversia constitucional que presentó el gobierno de Chihuahua contra para la distribución de los nuevos libros de texto.

“No, ella sabe muy bien lo que yo opino para que le voy a enviar carta, todos ellos deberían de actuar de manera responsable”

¿Lo van a combatir?, se le preguntó.

-“Si, se está haciendo un trámite, pero no es un asunto jurídico es un asunto político”.

Aseguró que se debe esperar la resolución de la SCJN.

“La facultad la tiene el gobierno federal, si violan la constitución va a quedar de manifiesto, pero a ver si se atreven los del Poder Judicial, ya lo han hecho, pero no pueden hacerlo todos los días”.



















maot