Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, rechazó que las matemáticas hayan desaparecido de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, como aseguran sectores de oposición, sino que, afirmó, están presentadas en torno a la vida de los alumnos.

“Dicen `es que no hay matemáticas´ (...) no es que no existan las matemáticas, es que las matemáticas están presentada en torno la vida del niño y esto es lo importante atender”.

“No es que las disciplinas no estén, lo que pasa es que le dimos vuelta al plan de estudios. En vez de que la disciplina sea lo que aparece, lo que aparece es el problema de la vida y desde el problema de la vida cotidiana se trata de ver cómo la disciplina se vincula”, explicó en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa vespertina para defender el contenido de los libros de textos gratuitos, el especialista detalló que se busca que se propongan actividades de aprendizaje que involucre a los padres de familia con los alumnos a buscar información, expresarla por medio de infografías diferentes, comentar, discutir, explicar hacer propuestas y trabajar individual y en equipo.

No habrá ningún problema para libros en siguiente ciclo escolar

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que no habrá ningún problema para que los estudiantes puedan utilizar los nuevos libros de texto gratuitos en el siguiente ciclo escolar.

Sobre los estados que han condicionado la distribución de libros de texto, la titular de la SEP pidió esperar porque se siguen todos los procesos: “A la brevedad estarán ya los acuerdos secretariales que resolverán algunas de las dudas y los programas sintéticos”.

“No habrá ningún problema para que los libros de texto puedan ser utilizados por las niñas, los niños y los adolescentes en el siguiente ciclo escolar”, aseguró Ramírez Amaya en la conferencia vespertina de este lunes 14 de agosto en Palacio Nacional.

“Más allá de si falta una cosa o falta otra, vamos a conocer todo el proyecto”, dijo Ramírez Amaya.

Se busca la transformación de la educación

Por otra parte, en la conferencia vespertina para defender, Ángel Díaz Barriga aseguró que se está buscando la transformación de la educación y esto implica, señaló, transformar el plan de estudios, implica vincular la escuela con la comunidad-territorio y una nueva familia de libros de textos que acompañe al alumno.

“Lo que estamos buscando es transformar la educación, y transformar la educación implica transformar el plan de estudios, implica vincular a la escuela con la comunidad-territorio, y que una nueva familia de libros de textos que acompañe a los estudiantes. No podemos ver nada más los libros de textos.

"Si no entendemos estos cambios que se están haciendo, difícilmente lo vamos a poder hacer. La principal transformación del plan de estudios desde una perspectiva pedagógica es establecer que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos. Fíjense por favor en las palabras: desarrollen y aprendizajes significativos, no que adquieran. Los estudiantes no los adquieran, los estudiantes no los adquieren los tienen que ir construyendo y que lo hagan desde donde viven. Desde su experiencia, desde donde viven”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el especialista señaló que muchos países están volteando a estos principios.

