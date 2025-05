El consejero del INE, Jorge Montaño, afirmó que la falta de recursos en algunas entidades del país no afecta la realización de la elección judicial a nivel federal, aunque sí podría tener implicaciones a nivel local.

El último informe sobre la situación presupuestal de los OPLES señala que hay cuatro estados en riesgo alto que van a elecciones locales del Poder Judicial: Zacatecas, Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí.

"El proceso electivo federal está garantizado. Es el que nosotros nos compete. Más de 84 mil casillas seccionales que se van a instalar, están garantizadas. Y están garantizadas las boletas de cada una y cada uno de los mexicanos", sostuvo.

Lee también México, el país que se calienta más rápido del planeta: expertos UNAM; advierten incremento superior a los 3 grados por siglo

Recordó que hay 19 entidades que van a procesos locales del Poder Judicial, y si bien han firmado convenios de coordinación, recordó que cada Organismo Público Local es responsable de sus actividades y de sus trabajos.

"Es un tema que los recursos se los provee en cada uno de los estados. Si bien yo tengo el dato, es de Zacatecas, un estado donde sigue existiendo una situación compleja por el tema de los recursos, pero se refiere al proceso electivo local, no al federal", aclaró.

En tanto, subrayó que no instalarán casillas en lugares donde no existan las condiciones de seguridad, aunque aún no tienen la cifra estimada de cuántas están en esta situación.

Lee también Corte invalida temporalmente ley de trabajadores en BCS sobre licencias de paternidad; argumenta discriminación de género

"Donde no haya condiciones de seguridad para instalar una mesa directiva, por supuesto que eso no se va a hacer. Nosotros no vamos a arriesgar primero que nada a quienes amablemente están accediendo a compartirnos el día domingo para estar en una mesa directiva con funcionarios de casilla, a las y a los votantes, a los observadores y a la sociedad en general", sostuvo.

El consejero, quien preside la comisión para la organización del Poder Judicial, afirmó que ha sido una postura desde el proceso ordinario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em