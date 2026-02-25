El Senado de la República conmemoró en sesión solemne el 40 Aniversario del Instituto Belisario Domínguez, órgano encargado de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional y de contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó que en un mundo saturado de ruido y de información efímera, el Instituto debe representar “el valor de la pausa reflexiva, el dato duro y el conocimiento efectivo”, que pueda impactar en las comisiones donde se dictamina, en los órganos de gobierno donde se propone el rumbo legislativo y en el Pleno que decide su aprobación.

“Necesitamos que el conocimiento producido desde el Instituto no sea sólo un insumo de consulta, sino la base de un apoyo efectivo para enriquecer las deliberaciones que damos aquí en el Senado de la República”, expresó en tribuna.

La presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, Virginia Magaña Fonseca, señaló que conmemorar 40 años de este Instituto es reconocer que desde su creación ha acompañado el trabajo parlamentario con investigación, análisis y reflexión estratégica, de ahí que sea un aliado del Senado de la República.

Afirmó que este aniversario, además de ser una fecha simbólica, es también una oportunidad para reconocer el valor y el conocimiento público al servicio de la democracia, pues legislar no es solo debatir ideas, sino tomar decisiones que impactan la vida de la ciudadanía, decisiones que dijo, deben estar respaldadas por información confiable.

En su oportunidad, Sasil de León Villard, de Morena, expresó que el diseño de políticas, la discusión de reformas y la toma de decisiones legislativas requieren de un soporte analítico y riguroso, capaz de aportar evidencia, contexto y orientación técnica. Además, los congresos modernos no pueden concebirse sin un órgano sólido de investigación y apoyo parlamentario, por ello la labor del Instituto es esencial para la agenda legislativa.

Manuel Velasco Coello, del PVEM, indicó que durante cuatro décadas el Instituto ha fortalecido el debate informado, la deliberación democrática y la construcción de mejores leyes para México. Ha sido testigo de alternancias históricas, gobiernos divididos, reformas estructurales y de la etapa de transformación que inició en 2018; “pero hoy, como hace 40 años, está llamado a responder a los grandes desafíos de su tiempo”, porque su trabajo será fundamental para diseñar políticas eficaces y marcos jurídicos modernos.

