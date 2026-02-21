Más Información

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Reforma electoral abrirá a partidos a consulta popular

Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas

Muere Willie Colón, uno de los exponentes más importantes de la salsa

Isaac Del Toro se impone en la sexta etapa del Tour de los Emiratos y lidera la general

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

La presidenta de la Mesa Directiva del , Laura Itzel Castillo, aseguró que no se han registrado casos de contagio por en ese recinto legislativo.

En un mensaje en sus redes sociales destacó que ante posibles contagios de sarampión, en la Cámara de Senadoras y Senadores hemos tomado las.

“Por esa razón, aquí, ha habido módulos de vacunación que están orientados hacia personas que sean menores de 49 años”.

En los próximos días, de nueva cuenta, vamos a tener esta jornada de vacunación para legisladores, legisladoras, y para todos los trabajadores que laboran en esta institución.

"Hasta el momento no tenemos ningún caso registrado de sarampión", aseguró la senadora por Morena.

Cabe destacar que publicó que desde hace tres meses los contenedores con gel anti bacterial que se instalaron a raíz de la pandemia por COVID no se han rellenado a pesar de este brote de sarampión.

