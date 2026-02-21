La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que no se han registrado casos de contagio por sarampión en ese recinto legislativo.

En un mensaje en sus redes sociales destacó que ante posibles contagios de sarampión, en la Cámara de Senadoras y Senadores hemos tomado las medidas preventivas.

“Por esa razón, aquí, ha habido módulos de vacunación que están orientados hacia personas que sean menores de 49 años”.

Lee también Confirman contagio de sarampión en bebé de 8 meses en Jiutepec; suman 9 casos en Morelos

En los próximos días, de nueva cuenta, vamos a tener esta jornada de vacunación para legisladores, legisladoras, y para todos los trabajadores que laboran en esta institución.

"Hasta el momento no tenemos ningún caso registrado de sarampión", aseguró la senadora por Morena.

Cabe destacar que EL UNIVERSAL publicó que desde hace tres meses los contenedores con gel anti bacterial que se instalaron a raíz de la pandemia por COVID no se han rellenado a pesar de este brote de sarampión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro