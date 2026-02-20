Más Información

El Senado mexicano respaldó y se congratuló de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que determinó que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) no le otorga facultades al Ejecutivo Federal para, imponer de manera unilateral, incluso bajo una declaratoria de emergencia nacional.

El presidente de la del Senado, Emannuel Reyes Carmona, fijo postura frente a la decisión del máximo tribunal estadunidense y dijo que la Cámara Alta de México dará seguimiento a este proceso y decisión que garantiza certeza jurídica en la región de América del Norte y en especial para los .

Indicó que el equilibrio de poderes es un elemento indispensable para garantizar certidumbre jurídica en la región.

“Respaldo a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que, presentará su opinión luego de que, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su equipo jurídico, analicen las implicaciones reales de este fallo en nuestras relaciones comerciales bilaterales”.

Asimismo, el senador por Morena, celebró que, el máximo tribunal estadounidense haya fallado que, los aranceles aplicados por la Casa Blanca (tanto los vinculados al combate del tráfico ilícito de drogas, como los denominados “recíprocos” frente a déficits comerciales) exceden la autoridad delegada por el Congreso.

Indicó que el Senado mexicano cualquier acto que proteja la complementariedad de nuestras economías en América del Norte, al tiempo que genere certidumbre a las cadenas de valor en nuestros territorios.

Recordó que la estrategia del gobierno mexicano a través de la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía y desde el Senado ha sido, es, y será el diálogo, así como el respeto mutuo.

“Desde el Senado, seguiremos trabajando para garantizar que el respeto y la certeza jurídica configuren el fundamento y la base de la Prosperidad Compartida en América del Norte”, concluyó Emmanuel Reyes.

