La Secretaría de Marina (Semar) informó que 284 cadetes (217 hombres y 67 mujeres) de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en Veracruz, concluyeron su curso básico de adiestramiento, uno de los pilares fundamentales para su formación naval.

Se trata de alumnos de las carreras de Cuerpo General, Aeronáutica Naval e Infantería de Marina, quienes iniciaron su formación profesional recibiendo bases físicas, académicas, militares y morales necesarias para su vida dentro de la Heroica Escuela Naval Militar.

Durante la ceremonia de clausura del Curso de Adiestramiento Básico Naval correspondiente a la generación 2025–2029, el vicealmirante Martín Enrique Barney Montalvo, rector de la Universidad Naval, afirmó a los cadetes que este logro representa el comienzo de una vida dedicada al servicio de la nación, guiada por los más altos valores que distinguen a la Marina Armada: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo. “Ser marino no es una profesión, es una vocación, un compromiso y una forma de vida”, aseveró.

Mediante un comunicado, la Semar destacó que el curso de Adiestramiento Básico Naval tiene como finalidad integrar y fortalecer la formación inicial del cadete naval, consolidando las bases físicas, académicas, militares y morales necesarias para su vida dentro de la Heroica Escuela Naval Militar para servir a México.

Para los marinos el adiestramiento y su familia son pilares desde las bases de su formación, resaltó.

La dependencia felicitó a los cadetes que concluyen esta primera etapa de su carrera naval y refrendó su compromiso de continuar formando líderes navales con disciplina, vocación de servicio y profundo amor por México.

