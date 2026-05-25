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En la Ciudad de México se proyectan centros de cuidado para la población infantil, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores y para personas en situación de calle, según establece el dictamen de la Ley del Sistema de Cuidados que se prevé analizar y aprobar en el Congreso local.
De acuerdo con el dictamen de ley, estos lugares serán espacios físicos, públicos, privados o comunitarios destinados al cuidado y atención para las infancias, personas mayores, personas con discapacidad que requieran apoyo, personas en situación de calle y personas cuidadoras.
Ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, agradeció a los diputados locales porque, primero, avalaron una reforma constitucional en materia de cuidados y por la próxima aprobación de la ley.
El jueves pasado las comisiones unidas de Inclusión y Bienestar Social y la de Igualdad de Género aprobaron este dictamen, que ya puede ser incluido para discutirse en el pleno.
El periodo de sesiones actual concluye el próximo 31 de mayo.
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