En la Ciudad de México se proyectan centros de cuidado para la población infantil, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores y para personas en situación de calle, según establece el dictamen de la Ley del Sistema de Cuidados que se prevé analizar y aprobar en el Congreso local.

De acuerdo con el dictamen de ley, estos lugares serán espacios físicos, públicos, privados o comunitarios destinados al cuidado y atención para las infancias, personas mayores, personas con discapacidad que requieran apoyo, personas en situación de calle y personas cuidadoras.

Ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, agradeció a los diputados locales porque, primero, avalaron una reforma constitucional en materia de cuidados y por la próxima aprobación de la ley.

El jueves pasado las comisiones unidas de Inclusión y Bienestar Social y la de Igualdad de Género aprobaron este dictamen, que ya puede ser incluido para discutirse en el pleno.

El periodo de sesiones actual concluye el próximo 31 de mayo.

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