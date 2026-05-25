El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, precisó que el Parque Ecológico Huayamilpas tiene una especial importancia para las y los habitantes de la demarcación, por lo que se trabaja en un proceso de rehabilitación y mantenimiento que comprende la recuperación del lago.

Al encabezar una jornada más de trabajos en este espacio, el edil informó que para este proyecto se mantiene comunicación con la Secretaría de Marina, cuyo personal ya ha acudido a un primer levantamiento hace una semana para verificar las necesidades técnicas y requerimientos para comenzar los trabajos de recuperación.

Indicó que se ha invitado a participar en este proceso a dependencias e instituciones federales y locales.

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