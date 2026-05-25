La Ley del Sistema Público de Cuidados, las reformas en materia de extorsión y las leyes de transparencia son las principales prioridades que tienen en el Congreso de la Ciudad de México en esta recta final del periodo ordinario de sesiones.

El vocero del grupo parlamentario de Morena, Paulo García, comentó que, como bancada, están impulsando la aprobación de la Ley del Sistema Público de Cuidados, que es muy importante “para que en el proceso de presupuestación del próximo año se incluyan ya los objetivos del sistema de cuidados y se empiece a instrumentar o se siga instrumentando”.

Añadió que en los próximos días también estarán votando la reforma pendiente sobre extorsión.

Al respecto, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, aceptó que hay enormes pendientes y rezagos en prácticamente todas las comisiones y muchos temas pendientes, pero destacó que se ha podido avanzar en la Ley del Sistema Público de Cuidados, que se estaría aprobando en el pleno antes del 31 de mayo, fecha en que cierra el periodo ordinario de sesiones.

El coordinador del PAN, Andrés Atayde, subrayó que el rezago continúa en el Congreso local, por lo que es prioritario avanzar en la dictaminación de las iniciativas de todos los grupos parlamentarios.

Agregó que su agenda para este final de periodo también incluye Cuidados y el tema de extorsión.

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