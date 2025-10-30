Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial FIFA 2026, aclaró que "los compromisos" entre el gobierno federal y la FIFA se firmaron el 18 de enero de 2018, cuando Alfonso Navarrete Prida era secretario de Gobernación.

Esto, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó en su mañanera que fue en 2015, en el gobierno del exmandatario priista Enrique Peña Nieto, cuando se firmaron exenciones de impuestos con empresas participantes.

“Fue un acuerdo que se firmó en el 2015 si no mal me acuerdo. Las condiciones, digamos, o los requisitos para la realización del Mundial en México lo firmaron en la época de Peña Nieto.

“Se firmaron estas exenciones, de tal manera que era un contrato que ya estaba establecido con México. Nosotros cambiamos algunas de esas características que se habían firmado en aquella época, pero ya era un contrato firmado y por lo tanto se establece en la ley y así tiene que ser”, dijo la Presidenta al pedir más información a la Secretaría de Hacienda.

Cuevas informó que durante las reuniones de trabajo que se han llevado a cabo con FIFA para el cumplimento de "estos acuerdos" se acotaron la temporalidad, los sujetos y los posibles beneficios fiscales.

Estiman derrama económica de hasta 3 mil mdd en Mundial 2026

Agregó que la Secretaría de Hacienda ha informado que la derrama económica producto de este evento se estima entre 1.8 y 3 mil millones de dólares.

El próximo lunes, en el Complejo Cultural Los Pinos, se presentarán avances de la organización de la FIFA que se realiza con Estados Unidos y Canadá.

