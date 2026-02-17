El Comité de la Feria Aeroespacial Mexicana (FAMEX) informó que del 23 al 26 de abril se realizará “Tulum Air Show 2026”, un evento gratuito donde va a participar Nascar México Series en el Aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto, Base Aérea Militar No. 20 y en las costas de Tulum.

El 23 y 24 de abril se tiene previsto el Congreso Internacional de Seguridad Aérea, conferencias especializadas, ferias aeroespaciales, exposición de empresas, escuelas y universidades del sector aeronáutico y aeroespacial.

El 25 y 26 de abril espectáculos aéreos y el lanzamiento promocional de FAMEX 2027.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Museo Militar de Aviación (MUMA), Campo Militar Estratégico Conjunto en Santa Lucía, Estado de México, Jimmy Morales, director general de Nascar México, dijo que es una colaboración histórica.

Ante el general de División Piloto Aviador de Estado Mayor, Alfonso Rodríguez Sierra, comandante de la Región Aérea Militar del Centro, Morales comentó que únicamente del show aéreo, se esperan 14 mil asistentes, mientras que por parte de las carreras puede llegar a más de 15 mil asistentes.

Comité de la Feria Aeroespacial Mexicana lanza “Tulum Air Show 2026”. Foto: Especial

“Va a ser una batalla que todos los pilotos y equipos van a querer ganar, un gran espectáculo que vamos a dar para todos aquellos que verán el espectáculo en cualquiera de las plataformas digitales y en dónde llega la señal de televisión, en diferentes países del mundo como Argentina y Estados Unidos”, refirió.

En su intervención Disraeli Gómez Herrera, general de Grupo, Piloto Aviador del Estado Mayor y director del Comité de la FAMEX señaló que van a participar la brigada de fusileros paracaidistas del Ejército.

“Imaginen un rugido ensordecedor de los motores de las aeronaves realizando maniobras de alta precisión, y de fondo el imponente castillo de Tulum y el azul turquesa del mar Caribe y por si esto no fuera suficiente, es un honor anunciar que Nascar México decidió sumarse a este proyecto mediante dos días inéditos de carreras en el aeropuerto de Tulum.

“Los días 25 y 26 de abril por la tarde noche tendremos este espectáculo deportivo de automotor vibrante, en el que también se cuenta con la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana”, aseveró Gómez Herrera.

Abundó que será una fusión visual de la herencia ancestral con la vanguardia tecnológica, aeroespacial y automovilística.

El director del comité de Famex destacó que el espectáculo aéreo Tulum, es un evento para la industria, academia, pero por sobre todo para las familias mexicanas y visitantes de diversos países.

“Es también una demostración de capacidad, organización y belleza… Esto es posible por el apoyo de la Defensa, autoridades del gobierno de Quintana Roo y del municipio de Tulum, de las empresas Grupo Mundo Maya, Tren Maya y Mexicana de Aviación, Nascar México Series, y de los empresarios locales, regionales, nacionales e inclusive internacionales.

“Que han sumado sus capacidades para hacer de este un evento memorable, al que todavía es posible sumarse de distintas formas”, precisó.

El Tulum Air Show se sostendrá sobre diversos rubros: El Conocimiento y la Industria que comprende del 23 al 24 de abril, se realizarán los Congresos Internacional de Seguridad Aérea y el de organizadores de Ferias Aeronáuticas.

También se tendrá una exposición estática de aeronaves, y pabellones dedicados a las empresas del sector, donde se exhibirán drones de distintos tipos, tecnologías aeronáuticas nacionales como el avión Halcón 2 y de otros sectores industriales en el sureste mexicano.

Así como la difusión de la industria aeroespacial: El 24 de abril se tendrá un evento que servirá de plataforma de lanzamiento promocional rumbo a la FAMEX 2027.

El 25 de abril, en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 20 se va a efectuar el espectáculo deportivo de automotor. El 26 de abril se exhibirá el espectáculo aéreo en las playas del Parque del Jaguar y la Zona Arqueológica de Tulum.

