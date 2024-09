Las comisionadas y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señalaron que ven una puerta de diálogo con las y los legisladores de Morena, toda vez que su coordinador, Ricardo Monreal, ha señalado la posibilidad de abrir una conversación sobre la reforma por la que se pretende extinguir a los órganos autónomos.

“Hemos llamado al diálogo a las y los legisladores, y a las nuevas autoridades para seguir dialogando en el fortalecimiento y en la modernización. Esta propuesta de diálogo ha sido un tanto escuchada por quien encabeza los trabajos del grupo mayoritario, y me refiero al doctor Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien en una entrevista franca y abierta le preguntaron sobre la posibilidad de analizar y él afirmó que en este caso, en la reforma en materia de órganos autónomos, habría que reflexionar, habría que ir en otro cauce y encontrar consensos.

“Desde aquí le decimos que el INAI y sus comisionados estamos abiertos a este diálogo”, declaró el presidente del Instituto, Adrián Alcalá.

Lee también Adrián Alcalá Méndez .- La independencia en tiempos modernos

Puntualizó que ya tienen lista una propuesta de “reingeniería”, en la que proponen generar ahorros por más de 300 millones de pesos.

Por su parte, la comisionada Norma Julieta del Río detalló que sigue en pláticas con Rosa Icela Rodríguez, próxima secretaria de Gobernación.

“A Rosa Icela le platiqué de una posible reingeniería que hemos hablado durante varios meses y me dijo que nos recibiría mis colegas y a mí en cuanto tomara posesión del cargo como secretaria de gobernación”, comentó.

Presentan nueva imagen de la PNT

Las comisionadas y el comisionado presidente presentaron este martes la nueva imagen de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), cuyo sistema renovado y mejorado incluye una nueva interfaz para alojar las más de 9 millones solicitudes de información vigentes, verificación de las cuentas de los usuarios para evitar usurpación de identidad, una sección de estadísticas, y una sección de avisos para conocer lo que está haciendo en cada uno de los sistemas grandes del país, entre otras cosas.

“Hemos estado atentos al dictamen que se aprobó en la comisión de puntos constitucionales en el mes de agosto, sin embargo, eso no es pretexto para detener los trabajos, como profesionales nosotros seguimos trabajando y muestra de ello es la puesta en marcha de esta nueva plataforma Nacional de transparencia”, reiteró la comisionada Del Río.

Lee también Secretaría de Economía debe proporcionar información del T-MEC en materia laboral, instruye INAI

Por su parte, Salvador Romero Espinoza, coordinador de la PNT, dijo que resultaba urgente modernizar el sistema para garantizar que la ciudadanía acceda a la información de más de 7 mil sujetos obligados en un solo lugar.

El coordinador de la PNT aseguró que la reforma para desaparecer a los organismos autónomos implicaría un retroceso en materia de transparencia.

“No importa cualquier argumento que les digan en el legislativo o en el Congreso de La Unión, no hay forma de que esta plataforma pueda seguir funcionando tal y como la conocemos con la reforma propuesta, no hay manera porque incluso si se invitara a participar a sujetos obligados ajenos al poder ejecutivo, todo sería voluntario y no sería vinculante, no habría forma de obligarlos a publicar información”, advirtió.

Dijo que la PNT ha representado un reto de años en el que los 32 órganos garantes de transparencia de todo el país, cargan y actualizan diariamente la información de los sujetos obligados a la plataforma.

Lee también Carlos Loret de Mola.- Claudia dijo una gran verdad

“Sin la plataforma Nacional de transparencia regresaríamos a una época de infodemia donde a lo mejor está la información pero va a estar distribuida en más de siete mil portales de transparencia, y tendríamos que visitar uno por unos siete mil portales de transparencia, tendríamos que estar vigilando siete mil diferentes páginas de internet, conocer más de siete mil correos, volveríamos a una época en la que los ciudadanos tendrían que hacer esfuerzos desmedidos por acceder a la información pública”, aseveró.

La comisionada Josefina Román Vergara dijo que “no hay mejor forma de demostrar la importancia que tiene este instituto y los 32 órganos locales que trabajando”, y celebró la modernización de la PNT.

Héctor de Mauleón.- De la extorsión a Coca Cola en Morelos