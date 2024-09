El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la Secretaría de Economía debe entregar información relacionada con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Una persona solicitó información sobre las negociaciones del capítulo 23 y de los Anexos 31-A y 31-B del T-MEC, todos relacionados con temas laborales e historia de las negociaciones del Protocolo Modificatorio al Tratado entre Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, adoptado el 10 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México.

La Secretaría de Economía proporcionó direcciones electrónicas con información diferente a la solicitada, lo que motivó la presentación de un recurso de revisión.

Lee también Carlos Loret de Mola.- Yunes y AMLO, la historia y los principios

El estudio realizado por el equipo de trabajo de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena permitió determinar que las direcciones electrónicas entregadas no correspondían a lo solicitado. La ponencia concluyó que no se tiene certeza del criterio de búsqueda que empleó la Secretaría de Economía, además de que no envió la solicitud a todas las unidades administrativas que resultaban ser competentes para atenderla.

“Este asunto resalta la importancia de conocer los fundamentos y motivos que dieron origen a una determinación que tiene un impacto público, económico y comercial. Los documentos generados o en resguardo de las autoridades son los insumos indispensables para valorar esas circunstancias y advertir el avance de los compromisos adquiridos y, en su caso, ejercer derechos relacionados, o bien, exigir su cumplimiento”, dijo la comisionada.

El Pleno del INAI, por unanimidad, revocó la respuesta de la Secretaría de Economía y determinó que debe realizar una nueva búsqueda en todas las unidades que tengan atribuciones legales para ello.

No podrá omitir a la persona titular de la Secretaría, a la Subsecretaría de Comercio Exterior y a la Dirección General de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales.

Lee también Mario Maldonado.- Los nombramientos de Sheinbaum y otros más