Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), rechazaron el incremento del 9% salarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que continuarán exigiendo un aumento del 100%.

"No, definitivamente no. El año pasado con las movilizaciones logramos el 14% hasta el 16%. Entonces, desde luego que no estamos de acuerdo con ese incremento salarial, sobre todo si lo traducimos en que la gran mayoría de los compañeros de las escuelas que tienen solamente una plaza, ganan alrededor de 7 mil pesos quincenales", señaló el exdirigente centista Francisco Bravo.

El director de la escuela primaria, Leonardo Bravo, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, agregó: "Si tú haces la cuenta de los 7 mil pesos por el 9%, en realidad es un incremento raquítico, limitado, que no alcanza para resolver las necesidades de los maestros y maestras".

Dice el docente a EL UNIVERSAL que el mayor aumento salarial se obtuvo bajo la administración del expresidente priísta, Carlos Salinas de Gortari.

"En 1989, cuando salimos a las calles miles de maestros y maestras en todo el país, logramos un incremento del 25%.

Rompimos el tope salarial de aquel entonces", señaló.

