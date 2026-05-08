La Sección XXII del CNTE rechazó las modificaciones al calendario escolar anunciadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con motivo de las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, y confirmó que en Oaxaca mantendrá su calendario alternativo con cierre de ciclo el 7 de julio de 2026.

El magisterio disidente señaló que las escuelas del país enfrentan desde hace años problemas de infraestructura y servicios básicos, y acusó que las decisiones federales responden a intereses vinculados al evento deportivo.

En un comunicado, calificó como “indignante” que el titular de la SEP, Mario Delgado, y el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, pretendan justificar alteraciones al ciclo escolar utilizando como pretexto las condiciones climáticas, cuando, afirmaron, durante décadas miles de estudiantes y docentes han tomado clases en condiciones extremas sin atención gubernamental efectiva.

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Sostuvo que históricamente las escuelas del país han enfrentado carencias de infraestructura, falta de ventilación, ausencia de agua potable y espacios indignos para el aprendizaje, sin que existiera una respuesta real de las autoridades educativas.

“Hoy, casualmente, el tema cobra relevancia cuando existen intereses económicos, turísticos y políticos vinculados a un evento internacional como el Mundial de Futbol”, señaló el gremio.

La organización acusó que el gobierno federal prioriza las ganancias de grandes corporaciones y de quienes obtendrán beneficios millonarios con el evento deportivo, mientras las demandas históricas del magisterio y de las comunidades escolares continúan sin resolverse.

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En ese contexto, la Sección XXII aseguró que las modificaciones al calendario escolar evidencian una “total falta de interés” por fortalecer la educación pública y atender las necesidades reales de las escuelas.

El magisterio oaxaqueño defendió además las movilizaciones impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al señalar que las jornadas de protesta responden a la falta de soluciones a problemas estructurales como infraestructura digna, servicios básicos y respeto a los derechos laborales y sociales.

“La educación pública no puede convertirse en una herramienta al servicio del mercado ni quedar subordinada a proyectos mediáticos y económicos impulsados desde el poder”, sostuvo la organización.

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Recordó que "el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca históricamente se ha regido por un calendario alternativo construido desde las necesidades pedagógicas y sociales de las comunidades, por lo que consideró que el calendario oficial emitido por la SEP resulta “ajeno y desfasado” frente a la realidad de los pueblos oaxaqueños.

Por ello, ratificó que mantendrá su propio calendario escolar y confirmó que la clausura del ciclo escolar en Oaxaca permanecerá programada para el 7 de julio de 2026.

“El verdadero cambio en la educación debe partir de escuchar a quienes viven la realidad en las aulas y comunidades, no de intereses políticos o comerciales ajenos a la educación pública”, concluyó.