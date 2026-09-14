La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propone un presupuesto de mil 650.8 millones de pesos para 2027, una reducción de 168.9 millones, equivalente a 9.28% nominal respecto a lo aprobado para 2026.

En un comunicado, aseguró que el ajuste se concentrará principalmente en servicios personales y no comprometerá sus funciones de protección y defensa de los derechos humanos.

La institución encabezada por Rosario Piedra dijo que el proyecto fue enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se encuentra en el Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.

Servicios personales, principal disminución

La principal disminución se planteó en el capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, para el cual solicita mil 233.9 millones de pesos, frente a los mil 467.4 millones autorizados en 2026. Esto representa un recorte de 233.5 millones, de casi 16%.

Sostuvo que aproximadamente 68% de los recursos proyectados para 2027 se destinará a actividades de atención, protección y defensa de los derechos humanos, proporción que, según refirió, ha mantenido en los últimos tres años. En 2019, esas tareas concentraban alrededor de 54% del presupuesto.

“Este ajuste responde a una convicción institucional que nos anima y apoyamos todas y todos quienes integramos esta Comisión Nacional”, expresó.

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Reducción como medida contra el nepotismo, la violencia y la corrupción

La CNDH atribuyó la propuesta a una revisión del ejercicio presupuestario de los últimos seis años y a una transformación administrativa orientada a eliminar duplicidades y plazas que considera innecesarias, así como a adecuar el gasto a sus necesidades de operación.

Detalló que en 2019 contaba con una plantilla de mil 926 personas, integrada por mil 770 servidoras públicas y 156 plazas subcontratadas mediante outsourcing. Actualmente, señala, opera con menos de mil 500 personas servidoras públicas.

De acuerdo con la Comisión, esta reducción responde a criterios de evaluación del desempeño, cumplimiento de perfiles y medidas contra el nepotismo, la violencia y la corrupción.

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Servicio personales ocuparon presupuesto menor al autorizado

Para sustentar el ajuste en servicios personales, reportó que en 2024 ejerció mil 128 millones de pesos de los mil 395 millones autorizados para ese rubro. En 2025, el gasto fue de aproximadamente mil 103 millones, frente a un presupuesto aprobado de mil 411 millones.

Afirmó que estos montos le permitieron mantener su operación con un gasto inferior al presupuestado, sin comprometer su mandato constitucional.

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra. Foto: Facebook @CNDHmx

CNDH defiende austeridad sin precarización

Expresó que la austeridad no ha significado una precarización de las condiciones de su personal operativo. Según sus cifras, entre 2020 y 2026 los salarios de ese grupo registraron un incremento acumulado de 43%, mientras que las percepciones de las personas visitadoras adjuntas aumentaron 30%.

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En contraste, indicó que las remuneraciones de los altos mandos permanecieron prácticamente congeladas y acumularon una disminución nominal cercana a 3% durante el mismo periodo.

CNDH devuelve mil 460 millones a Tesorería

Respecto a los ahorros, informó que en los últimos seis años devolvió mil 460.9 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, cantidad que, según el organismo, equivale aproximadamente a un año de su presupuesto ejercido.

Refirió apoyos por un total de 170 millones de pesos para la atención de la población afectada por la pandemia de Covid-19 y por desastres naturales. Reporta reintegros de 382.3 millones en 2020, descontando el apoyo para la emergencia sanitaria, y de 210.5 millones en 2025, descontando los apoyos por el huracán Otis.

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En su comparación con otros ramos autónomos, la CNDH aseguró que es la única institución de ese grupo que propone una disminución nominal de recursos para 2027.

De acuerdo con las cifras incluidas en el comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) plantea pasar de 21 mil 837.2 millones a 42 mil 274.5 millones de pesos, un aumento de 93.6%. La Fiscalía General de la República contempla un incremento de 653.2 millones, equivalente a 3.2%, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno de 8.5 millones.

El organismo vinculó su propuesta presupuestaria con un modelo de defensa de los derechos humanos que, afirma, privilegia la prevención, el acompañamiento permanente a las víctimas y la construcción de soluciones con las autoridades para evitar la repetición de violaciones.

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Aunque mencionó que las recomendaciones continúan como una herramienta fundamental, cuestiona el modelo de administraciones anteriores, al que describe como centrado en la atención reactiva de quejas y en recomendaciones “meramente simbólicas porque no son vinculantes”.

“Porque queremos ser un organismo público realmente defensor, que incida y que coadyuve a eliminar las violaciones a derechos humanos en México, no que simplemente las administre”, agregó.

Indicó que durante la actual gestión ha alcanzado los niveles más altos de emisión de recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad de su historia, aunque el comunicado no desglosa las cifras de esos resultados. Reiteró que la reducción propuesta no afectará la protección, defensa, observancia, promoción y divulgación de los derechos humanos.

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