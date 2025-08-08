Más Información

Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"

Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"

Empresarios mexicanos se reúnen con embajador de EU; CCE prepara viaje a EU antes de que acabe pausa arancelaria de 90 días

Empresarios mexicanos se reúnen con embajador de EU; CCE prepara viaje a EU antes de que acabe pausa arancelaria de 90 días

Habilitan centro de recepción temporal para mexicanos deportados en Tapachula, Chiapas

Habilitan centro de recepción temporal para mexicanos deportados en Tapachula, Chiapas

Adidas acepta reparar el daño a comunidad de Villa Hidalgo Yalálag por plagio de calzado tradicional

Adidas acepta reparar el daño a comunidad de Villa Hidalgo Yalálag por plagio de calzado tradicional

"Más de un millón" de migrantes se fueron de EU por su cuenta, según Noem; dice que política migratoria de Trump es "todo un éxito"

"Más de un millón" de migrantes se fueron de EU por su cuenta, según Noem; dice que política migratoria de Trump es "todo un éxito"

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dirige Rosario Piedra, entregará el “Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025” el próximo 10 de diciembre para reconocer las buenas prácticas de las instituciones públicas, que permiten reforzar la cultura institucional del servicio público desde los derechos humanos y coadyuvar con sus tareas administrativas.

En un comunicado el organismo explicó que el premio consiste en una medalla y un diploma a la autoridad merecedora del primer lugar y diplomas a las autoridades del segundo al tercer lugar.

Para determinar el otorgamiento de la medalla y los diplomas, la CNDH realizará un análisis de la información contenida en el Sistema Nacional de Alerta (https://sna.cndh.org.mx/Principal/NuevoIndex) correspondiente al listado de las 10 autoridades con mayor número de quejas por durante el 2025, tomando como base las 10 autoridades con mayor número de quejas durante el 2024.

Lee también

El estudio comparativo de estos listados permitirá determinar si alguna autoridad no está en el listado o se movió del lugar que ocupó al finalizar el 2024. A partir de este examen, se premiará:

  1. En primer lugar, a la autoridad que al final del año haya desaparecido de la lista.
  2. A las cuatro autoridades que hayan reducido el número de quejas en la clasificación de la lista.

Lee también

Con este premio, dijo la Comisión Nacional, se busca reconocer, fortalecer y potenciar el trabajo y esfuerzo que en materia de derechos humanos realizan las autoridades para asegurar la no repetición de las violaciones a derechos humanos de que son señaladas.

El premio se otorgará en ceremonia pública en torno al 10 de diciembre, una fecha conmemorativa de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses