Para la semana del 24 al 27 de marzo, México espera una variación de clima y cambios de temperatura en las distintas regiones del país. Mientras que en el norte del país se esperan temperaturas máximas de hasta 45 grados, para los estados del centro y sur se prevén lluvias, chubascos y vientos fuertes.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servio Meteorológico Nacional (SMN) estas condiciones climáticas se deben a distintos fenómenos, comenzando por una vaguada en altura combinada con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe.

Asimismo, para mitad de semana se espera que el ingreso de humedad del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica ocasionen lluvias e intervalos de chubascos en el centro y occidente del país, en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

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Prevén cambios bruscos de temperatura del 24 a 27 de marzo debido a distintos fenómenos (24/03/2026). Foto: Especial

A la par, el SMN pronosticó la prevalencia de un ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional del miércoles 25 al viernes 27 de marzo. Detalló que durante el miércoles y jueves se establecerá una línea seca sobre el noreste del país que se prevé genere rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Así estará el clima en el país del 24 al 27 de marzo

Martes 24 de marzo

Para este martes se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes y algunos chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.

Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora (centro y este), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste). También habrá temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango (noroeste), Coahuila (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Miércoles 25 de marzo

El SMN pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y algunos intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. En Tamaulipas, Ciudad de México y Yucatán se prevén lluvias aisladas.

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Lluvia en México. Foto: Luis Camacho | El Universal

En Sonora se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C mientras que en estados del norte y algunos del sur esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Jueves 26 de marzo

Para el jueves 26 de marzo habrá intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además algunas lluvias aisladas en Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

En tanto, las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se prevén para Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste). Las máximas de 35 a 40 °C se pronostican para Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

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Nuevo frente frío llega al país el viernes 27 de marzo

Para final de semana, es decir, el viernes 27 de marzo, el Servio Meteorológico pronosticó el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte de territorio mexicano.

Dicho fenómeno traerá consigo viento con rachas de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte del país, región donde más de la mitad de la semana estuvo marcada por el calor.

A partir del sábado, la masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

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