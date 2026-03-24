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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después de mediodía, así como incremento de nublados y condiciones limitadas para lluvias ligeras dispersas para este martes 24 de marzo en la Ciudad de México.
Se esperan vientos de componente sur de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 23°C por la tarde, mientras que la mínima será de 11°C en las primeras horas del día.
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