Chilpancingo.— La Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) aseguró las funerarias El Ángel y Rueda y sus crematorios en Iguala por los delitos de desaparición forzada y contra la salud.

La tarde del jueves, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron las dos funerarias de acuerdo a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020.

En el aseguramiento participaron efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La UEILCA colocó los sellos con la leyenda Inmueble Asegurado por el Delito Contra la Salud en las dos funerarias. El establecimiento Rueda está ubicado en la calle Bandera Nacional número 48, en la colonia Centro.

En tanto en la funeraria El Ángel y en sus crematorios, los agentes colocaron sellos con la leyenda de Delitos Desaparición Forzada y Otros.

Los crematorios están ubicados sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura de la comunidad Rancho del Cura, en el crucero hacia el municipio de Huitzuco.

Durante las diligencias fue detenido el propietario de la funeraria Rueda, Rodolfo Rueda Mazón, un empresario que durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, la Secretaría de Salud de Guerrero le concesionó el Servicio Médico Forense (Semefo), que encabezaba el exalcalde de Iguala, Lázaro Mazón Alonso, quien fue el principal promotor de José Luis Abarca Velázquez.

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) desde el inicio de la investigación pidieron al gobierno del expresidente priista Enrique Peña Nieto que se profundizara en la investigación de los crematorios de la región para descartar todas las posibilidades.