Más Información
Israel deporta a la activista sueca Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla Global Sumud
Ciudad Juárez.- Durante este lunes comenzó el funeral del empresario chihuahuense Víctor Cruz Russek, quien era esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y murió la tarde del domingo.
La velación se realiza desde 10:00 horas de hoy, en una funeraria local que está ubicada en la lateral del Periférico de la Juventud y Hacienda de la Cantera en Chihuahua capital.
En el recinto se encuentra ya la gobernadora Maru Campos, así como los hijos y familiares de Cruz Russek.
También han acudido parte del gabinete estatal, exgobernadores, diputados locales, federales y algunos políticos a nivel nacional.
Durante la mañana de hoy el Gobierno del Estado informó que el funeral del empresario sería privado, por lo cual se pidió respeto hacia la gobernadora.
afcl/LL