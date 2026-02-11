Este miércoles se realizó una reunión en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la que participaron representantes sindicales y de la industria, como parte del proceso de revisión del Contrato Ley 2026.

Por medio de un comunicado, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) detalló que el plazo original para llegar a un acuerdo vencía el 30 de enero; ante la falta de consensos, se concedió una prórroga que concluye el próximo 15 de febrero. Sin embargo, tras el encuentro sostenido este miércoles 11 de febrero, las partes no lograron cerrar un acuerdo, ya que persisten diferencias en diversos planteamientos.

Durante la sesión, dirigentes sindicales advirtieron que consideran “inminente” un posible estallamiento de huelga e incluso señalaron que, para ellos, el sector ya se encuentra en una etapa de “prehuelga”.

Industria señala disposición al diálogo, pese a condiciones complejas

La industria reiteró su disposición al diálogo y reconoció el trabajo de las organizaciones sindicales, pero subrayó que el contexto actual de la radiodifusión presenta condiciones complejas. A la situación económica del sector se suma la incertidumbre generada por diversas iniciativas en materia audiovisual y de derechos de autor, particularmente aquellas impulsadas desde la Secretaría de Cultura.

En este escenario, los representantes empresariales señalaron que existe actualmente una imposibilidad jurídica, técnica y económica para concretar la revisión del Contrato Ley en los términos planteados, por lo que insistieron en la necesidad de contar con mayor certeza regulatoria. Destacaron que el entorno normativo en definición impacta directamente a una industria que genera más de 150 mil empleos directos e indirectos en el país.

Si no hay avances, podría estallar una huelga

De no registrarse avances en las próximas horas, podría generar el estallamiento de la huelga en los términos legalmente previstos, a las 00:00 horas del 16 de febrero.

La Cámara informó que se mantiene en sesión permanente y que continuará privilegiando el diálogo institucional con el objetivo de encontrar alternativas que otorguen certeza jurídica, viabilidad operativa y estabilidad al sector.

Se prevé una nueva reunión el viernes 13 de febrero. En tanto, se recomienda a los afiliados tomar previsiones ante la posibilidad de un paro la próxima semana. Ante la complejidad del momento -considerado por distintos actores como uno de los más delicados para la industria- no se descarta la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CIRT en las próximas horas.

¡Ya basta!, pide titular del Sindicato de Trabajadores de la CIRT

Por su parte, Francisco Contreras, titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones compartió en su cuenta de X un enfático "¡YA BASTA!

El titular sindical acompañó su breve mensaje de unas imágenes que piden no automatizar las telecomunicaciones y donde afirmó que van a alzar la voz por los derechos del trabajador.

