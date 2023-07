El ciclo escolar 2022-2023 se cierra con rezago educativo y deserción escolar, aseguró la vocera del organismo Educación con Rumbo (ECR), Patricia Ganem.

Al participar en la conferencia de prensa virtual “Una vez más, la SEP queda mucho a deber en este ciclo escolar 2022-2023”, señaló que a raíz de la pandemia se vio rezagado el aprendizaje de los estudiantes.

“Las medidas que implementó el gobierno no han sido suficientes para recuperar el aprendizaje y a los estudiantes que por diversas circunstancias tuvieron que abandonar la escuela. En este ciclo escolar un millón 285 mil 670 alumnos no regresaron a la escuela”, destacó.

Lee también: Nuevos materiales educativos, resultado de la participación de maestros, no de una cúpula: SEP

Agregó que lo más grave que se enfrenta la educación en México en estos momentos es la falta de políticas públicas sostenidas, argumentadas y evaluadas que permitan conocer el avance que se va teniendo.

“Como muestra, los cambios a los que se han enfrentado docentes respecto a la nueva Reforma Educativa, puesto que aún no hay una base sólida y concreta sobre la metodología de trabajo y la capacitación de los maestros”, argumentó.

Foto: ARCHIVO/EL UNIVERSAL

En tanto, Paulina Amozurrutia Navarro, coordinadora Nacional de ECR, puntualizó que en estos cinco años de gobierno ha habido tres secretarios de Educación, por lo que no existe continuidad en los proyectos, mucho menos hay coordinación entre las áreas, incluso, resaltó, ni entre el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.

También mencionó que el presupuesto en educación ha disminuido, así como se han reducido las investigaciones y el seguimiento a los proyectos implementados, “no sabemos el impacto de la Escuela es Nuestra, de las Universidades Benito Juárez y del otorgamiento de becas”, señaló.

Amozurrutia Navarro lamentó que a menos de un año de que concluya el actual gobierno, el avance es inexistente y desafortunadamente el progreso educativo que se tenía se ha perdido y será difícil recuperarlo en el año restante “jamás podrá resolverse en un año de trabajo, debe ser progresivo con avances puntuales que puedan seguir mejorando cada año”, dijo.

Lee también: Acumula la SEP quejas ante CNDH

Agregó que el próximo año será electoral, por lo que la educación no será un tema prioritario, todo se enfocará en conseguir votos, en ganar las elecciones.

“Este gobierno en materia educativa solo administra la apertura del ciclo escolar 2023-2024, mismo que concluirá el 16 de julio, fecha en la que ya habrán sido las elecciones presidenciales, así que el tema educativo será poco importante”, puntualizó.

Dijo que el próximo presidente o presidenta de la República deberá tener las “credenciales suficientes” para que se pueda generar un cambio en los temas relevantes del país en materia de educación, seguridad y salud, pero tambièn debe ser respetuoso o respetuosa de las instituciones”.

Señaló que “robar, no sólo es generar daño patrimonial, sino también es ocupar un cargo para el que no se está acreditado. También esperamos que sea respetuoso de las instituciones y entienda que el país no es de un sólo hombre o de una sola mujer. Existen tres poderes y tienen que ser respetados. Cuando eso no se logra, tenemos afectaciones como las que estamos viendo en educación”.

Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Agregó que confían en que el próximo presidente o presidenta sea una persona preparada, respetuosa de la ley y con la que organizaciones de la sociedad civil puedan dialogar.

Llama SNTE a unir esfuerzos

Al participar en el 9° Congreso Mundial de la Internacional de la Educación (IE), el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, pidió a los líderes sindicales de 178 países unir esfuerzos en la lucha por la seguridad social de este sector de los trabajadores.

El dirigente magisterial advirtió que a nivel global, no solo es fundamental la defensa de la escuela pública, sino también asumir como una prioridad la protección del gremio y de sus familias, ante situaciones de enfermedad, así como garantizar mejores condiciones de vida en el retiro.

“Un trabajador de la educación no tendrá un rendimiento adecuado si no tiene acceso a un servicio médico de calidad, a vivienda, a una jubilación digna. Considero que este gran problema mundial ha sido obviado por la IE y debe ser punto central de la gran agenda de nuestra ya muy querida organización”.

El SNTE recordó que se ha pronunciado por mejorar las pensiones de los jubilados, así como el servicio médico de los trabajadores de la educación. En este sentido, señaló que Alfonso Cepeda Salas ha expresado personalmente estas demandas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a revisarlas y dar una respuesta favorable, por lo que el Sindicato mantiene negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el ISSSTE.

* Con información de Víctor Gamboa





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr