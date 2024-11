CEM: Estrategia “abrazos, no balazos” con AMLO no funcionó; ve esperanza de camino hacia la paz, tras reunión con Sheinbaum El obispo Ramón Castro Castro señaló que no hubo diálogo con la administración pasada, pero confía en que con la actual sí lo haya

El obispo señalo que no hubo diálogo con la administración pasada. Foto: Archivo