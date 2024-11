Austeridad republicana no va a servir para la seguridad, dice Ken Salazar; hay un problema muy grande

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar declaró que la estrategia de “abrazos, no balazos” expresidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó, y criticó que la austeridad republicana no dará resultados, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en días pasados su plan de seguridad.

Al mencionar que “el pueblo de México merece vivir sin miedo” ante la violencia que hay en el país, el embajador Salazar declaró que es un problema “muy grave” e insistió en que debe haber un buen sistema de justicia que trabaje.

“Hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para arreglar la seguridad en México”.

El embajador señaló que López Obrador cerró la pùerta a inversiones por arriba de 22 millones de dólares porque “no quería que esa inversión que llegara a México para ayudar en la seguridad del pueblo mexicano”.

En conferencia de prensa, Salazar refirió que hay esperanza para que la presidenta Sheinbaum tenga éxito y que su visión para la seguridad de México sea una realidad, pero deben invertirse recursos porque “la austeridad republicana no va a servir”.

“Se tiene que invertir recursos en el tema de la seguridad, eso quiere decir que la austeridad, como se dice, republicana, no va trabajar para llegar a tener una seguridad para el pueblo de México, se tiene que invertir”, recalcó.

Añadió que además de la inversión debe haber coordinación entre las instituciones de los tres niveles y con la Fiscalía General de la República (FGR) porque “hay corrupción grande”.

En conferencia de prensa, el diplomático estadounidense próximo a irse del país tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos insistió que se necesita un “fuerte sistema de justicia que trabaje”, tras la publicación de la reforma judicial.

Comentó también que debe haber buenas investigaciones en materia de seguridad para llegar a la verdad de los hechos. Estamos alineados en la prevención con programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, refirió.

Se requiere un sistema de justicia que de veras trabaje y eliminar la corrupción, señaló.

Ken Salazar llamó a trabajar en la relación entre ambos países y dejar atrás las explicaciones del pasado: “Queremos invertir como socios, como familia en México, pero se rechaza por problemas ideológicos y otras explicaciones que deveras no entienden la realidad de la seguridad en México, se tiene que confrontar con la verdad y con programas que deveras nos traigan a México, a Estados Unidos la seguridad que se requiere”.

Sobre el encuentro para la transición que sostuvo Trump con Joe Biden, Salazar dijo que es parte de la “celebración de una democracia”. Referente a los nombramientos que ha comenzado a hacer el republicano, el embajador apuntó que “ellos tienen sus planes”.

