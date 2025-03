Antes de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, revele los resultados de la investigación en el rancho Izaguirre en Jalisco, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descartó la posibilidad de que en ese lugar se haya registrado la incineración clandestina de víctimas de la delincuencia organizada.

En su video charla en redes sociales, el legislador de Morena aseguró que la temperatura que se necesita para quemar los cuerpos es de mil grados centígrados.

“El crematorio que se requiere para hacer esa operación no es cualquier cosa”, señaló, al recordar que cuando la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, la “verdad histórica” fue “absolutamente desmontada” cuando decían que en un basurero de Cocula habían sido quemados los cuerpos al aire libre.

“¿Cómo quemas cuerpos al aire libre si se requieren mil grados y cómo evitas que desde los satélites puedan ubicar que está generándose un proceso de esa naturaleza?, con llantas, además decían en el caso de de los normalistas, con llantas, o sea, pues cualquiera que haya quemado una llanta sabe de la humareda que eso genera. Acá hay un hoyo, el que dicen era el espacio para la cremación, un hoyo en la Tierra para deshacer ese número de cuerpos a mil grados, digamos que es una hipótesis discutible, digamos que es controvertida”, expresó.

Fernández Noroña denunció que hay una campaña orquestada por la derecha para culpar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, responsabilizarlo de lo ocurrido en el rancho Izaguirre y acusarlo de insensibilidad ante la desaparición de personas para alentar una intervención de Estados Unidos en nuestro país.

“Insinuar siquiera que el gobierno actual tiene algo que ver es irresponsable y quieren alentar alguna incursión, es que pues ellos estarían felices de que nos pudiera tirar, ya que ellos no pueden, desde fuera. (…) No podrán porque nuestro gobierno está trabajando para combatir tanto la inseguridad como la impunidad y esto se va a caer, lo que haya de mentira se va a caer, la verdad saldrá a la luz, no quedará impune lo que haya allá sucedido”, sostuvo.

El presidente del Senado afirmó que cuando se sepa la verdad de lo ocurrido en Jalisco la derecha lo va a negar. “Conmigo están reaccionando con una ferocidad, porque yo al principio había dado por cierto lo que dijeron, ni siquiera me había parado a cuestionarme nada, y entonces yo digo ‘oigan pues hay una reflexión’, no le voy a llamar de otra manera, para que en lo posible no tergiversen y no intriguen.

“Y entonces traen un pinche campañón (…) para tergiversar, intrigar, plantear que hay de parte nuestra falta de empatía, falta de compasión. Son unos miserables, eso es lo que son, unos canallas, unos verdaderos personas carroñeras que no les importa el pueblo”.

Subrayó que esta campaña contra el gobierno, impulsada por los opositores de la derecha, que son malas personas, no les va a funcionar.

“Yo creo que vamos muy bien, creo que están desesperados, son peligrosos por lo mismo, porque no tienen medida y son malas personas la mayoría de la derecha, están sacando su peor rostro, el rostro fascista, el rostro criminal, así es que hay que estar muy atentos, es el huevo de la serpiente”, enfatizó.

“Les arde que nosotros defendamos a la patria, la independencia, la soberanía nacional, les arde, pero nosotros y además el pueblo nos respalda. Es más, ahora que salga la nueva encuesta de apoyo a la compañía presidenta les va a dar un infarto, va a estar arriba del 85%, fíjense lo que les digo, va a estar arriba. No entienden lo que está viviendo el pueblo abajo, lo que está valorando, lo que está pensando, no lo entienden, y nosotros no minimizamos nada, sabemos el tamaño de la responsabilidad”, recalcó.

Fernández Noroña afirmó que la derecha está perdiendo espacios y cada vez se achica más, por eso emprende este tipo de campañas negras. “Pues es lo que les queda, ya van a perder el Poder Judicial, les queda el dinero y los medios, también ahí vamos a tener que llegar, tenemos que ir obligándolos a que sean decentes, a que sean serios, a que luchen en buena lid, no con sus intrigas”.

