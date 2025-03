En respuesta a las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quienes llamaron carroñeros a los opositores de derecha, por supuestamente buscar sacar raja política de la desaparición de personas en México, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que carroñero es no reconocer la magnitud del problema, no recibir a las madres buscadoras, no ponerse del lado de las víctimas, ni convocar a la unidad nacional para atender el tema y dedicarse a insultar a los opositores.

En entrevista, el legislador de Acción Nacional dijo que ese calificativo debe ser dirigido a quienes verdaderamente lo merecen.

“Los carroñeros son los que no quieren recibir a las madres buscadoras, los carroñeros son los que no quieren estar del lado de las víctimas, los carroñeros son los que se lavan las manos, los carroñeros son los que estando en el poder no resuelven el problema de la violencia y no ponen orden en México, como exigen las familias”, apuntó.

Ricardo Anaya dijo que hay que dimensionar el problema y recordó que existe un registro de personas desaparecidas desde hace más de 70 años.

“La mitad de todas las personas desaparecidas que están en ese registro desaparecieron durante el sexenio de López Obrador y lo que va de la actual administración, es decir, prácticamente en un sexenio se ha acumulado lo que se había acumulado en más de 60 años. De ese tamaño es la crisis de personas desaparecidas en nuestro país. (…) Nosotros sí estamos del lado de las madres buscadoras sí estamos del lado de las víctimas y sí queremos que se resuelva este gravísimo problema”, afirmó.

Criticas a las iniciativas de Sheinbuam

El excandidato presidencial del PAN criticó las iniciativas que anunció la presidenta Sheinbaum para atender el problema de la desaparición de personas, pues consideró que algunas de las medidas que propone ya están en la ley.

“De entrada sí nos preocupa que algunas cosas que están anunciando con bombo y platillo ya están en la ley, por ejemplo, el no tener que esperar 72 horas para declarar a una persona desaparecida. Es algo que ya está en la ley y ellos nos lo vienen a plantear como la gran solución. Ojalá tengan cuidado de que este paquete de iniciativas no sea un refrito de cosas que ya están en la legislación, número uno.

“Y número dos, que no perdamos de vista que lo que hoy tenemos en México es un problema de aplicación de la ley. No porque creemos tres o cuatro nuevas leyes se va a arreglar el problema, las leyes ahí están, los delitos existen en el Código Penal, lo que hace falta es que se cumpla y se haga cumplir la ley, que haya orden en nuestro país y eso es lo que nosotros exigimos”, recalcó.

Por otra parte, el coordinador de la bancada panista pidió a Fernández Noroña que no utilice su cargo como presidente del Senado para fijar posiciones personales y lanzar insultos a la oposición.

“El llamado al presidente del Senado es a que comprenda que de acuerdo a la ley y al reglamento, su responsabilidad es representar la pluralidad del Senado de la República, no a su partido político y mucho menos sus posiciones personales. Quien se sienta en la silla de la presidencia, quien habla enfrente de ese escudo cuando da una rueda de prensa como presidente del Senado de la República tiene que entender que está representando a una institución y no sus posiciones personales”, enfatizó.

