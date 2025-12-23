Más Información

El Grupo parlamentario del PAN, en la Cámara de Diputados, criticó el envío de , que de acuerdo con la presidenta , ocurrió por razones humanitarias.

En sus redes sociales, la vice coordinadora panista, Noemí Luna, dijo que el gobierno Federal es "candil de la calle, oscuridad de la casa".

"Candil de la calle, oscuridad en su casa. Mientras 2026 arranca con gasolinazos para los mexicanos, el gobierno de Morena regala gasolina a Cuba", declaró.

La legisladora albiazul calificó de "indignante" la acción, y sostuvo que la federación está financiando la dictadura de Cuba.

"Qué indignante: usan el dinero de las y los mexicanos para financiar a una dictadura que mantiene a su pueblo sometido y con hambre", declaró.

La semana pasada, dos buques procedentes de México con un total de 80 mil barriles de para contribuir a aliviar la crisis de apagones en la isla, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EU).

