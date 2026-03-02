Ante la situación en Medio Oriente donde se han elevado las tensiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que se han ayudado a connacionales a salir de Israel y Jordania.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, compartió que hasta el momento siguen sin reportes de personas mexicanas afectadas en su integridad física por la situación, además que se mantiene atenta.

"Las representaciones de México han desplegado sus protocolos de protección y asistencia consular, y han asistido a algunas personas que lo han solicitado, a salir a través de rutas terrestres seguras desde Israel y Jordania", indicó.

La SRE agregó que las embajadas continúan en contacto permanente con todas y todos los connacionales que se han reportado en la región, tanto residentes como personas en tránsito.

Recordó que gran parte del espacio aéreo permanece cerrado en la región y los vuelos que se han restablecido son aún muy limitados.

Relaciones Exteriores pidió no viajar a la región y caso de encontrarse en tránsito, recordó mantener contacto con las aerolíneas, permanecer en lugares seguros y contactar a las embajadas.

em