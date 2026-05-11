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Como parte del acercamiento con distintos países, el canciller Roberto Velasco externó el interés de México por seguir fortaleciendo las relaciones con Costa Rica "para el beneficio de ambos pueblos y de la región".
Este lunes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo una llamada telefónica de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar.
"El canciller Velasco lo felicitó por su reciente nombramiento y le deseó éxito en su gestión", informó la SRE.
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"Expresó el interés de México por seguir fortaleciendo las relaciones con Costa Rica para el beneficio de ambos pueblos y de la región", agregó.
Además, el canciller recibió a Pietro Piffaretti, enbajador de Suiza en México, con quién conversó de cooperación bilateral, política multilateral y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.
"Suiza reafirma su compromiso con una agenda de soluciones compartidas", dijo la embajada en nuestro país.
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