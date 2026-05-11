Más Información

Identifican a tres mexicanos entre migrantes hallados muertos en tren de Texas; SRE brinda asistencia consular a familias

Identifican a tres mexicanos entre migrantes hallados muertos en tren de Texas; SRE brinda asistencia consular a familias

Unión de Padres de Familia celebra mantener cierre oficial de ciclo escolar; piden garantizar el aprendizaje

Unión de Padres de Familia celebra mantener cierre oficial de ciclo escolar; piden garantizar el aprendizaje

SEP da marcha atrás; acuerda no mover cierre del ciclo escolar

SEP da marcha atrás; acuerda no mover cierre del ciclo escolar

Productores de frijol marchan en Zacatecas contra operativo policial que dejo 12 detenidos; exigen juicio político contra David Monreal

Productores de frijol marchan en Zacatecas contra operativo policial que dejo 12 detenidos; exigen juicio político contra David Monreal

Amnistía Internacional exige al Estado asumir crisis de desapariciones; demanda aplicar recomendaciones de la CIDH

Amnistía Internacional exige al Estado asumir crisis de desapariciones; demanda aplicar recomendaciones de la CIDH

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Como parte del acercamiento con distintos países, el canciller externó el interés de México por seguir fortaleciendo las relaciones con Costa Rica "para el beneficio de ambos pueblos y de la región".

Este lunes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo una llamada telefónica de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar.

"El canciller Velasco lo felicitó por su reciente nombramiento y le deseó éxito en su gestión", informó la SRE.

Lee también

"Expresó el interés de México por seguir fortaleciendo las relaciones con Costa Rica para el beneficio de ambos pueblos y de la región", agregó.

Además, el canciller recibió a Pietro Piffaretti, enbajador de Suiza en México, con quién conversó de , política multilateral y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

"Suiza reafirma su compromiso con una agenda de soluciones compartidas", dijo la embajada en nuestro país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]